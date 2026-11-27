विज्ञापन



ग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क स्थित आईटीएस कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में शुक्रवार को बीबीए और बीसीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए फ्रेशर्स पार्टी-2026 आयोजित की गई। विद्यार्थियों ने समूह नृत्य, गायन, गिटार वादन, नाटक और रैंप वॉक से समां बांधा। बीसीए के अभिषेक को मिस्टर फ्रेशर और बीबीए की अदिति कौशिक को मिस फ्रेशर चुना गया। अनुज को मिस्टर हैंडसम और वंशिका को मिस गॉर्जियस का खिताब मिला। प्रधानाचार्य डॉ. राजीव कुमार ने विद्यार्थियों का स्वागत किया। ब्यूरो

फोटो