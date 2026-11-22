नोएडा। शहर में लावारिस कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। सेक्टर-82 के ईडब्ल्यूएस पॉकेट-7 में कुत्तों ने एक महिला पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं सेक्टर-55 में सड़क पर साइकिल चला रहे एक बच्चे को काट लिया।सेक्टर-55 आरडब्ल्यूए अध्यक्ष सतनारायण गोयल ने 21 नवंबर को नोएडा प्राधिकरण और पशु कल्याण विभाग को शिकायत भेजी है। इसके अनुसार शनिवार को साइकिल चला रहे एक बच्चे को कुत्ते ने काट लिया। आरडब्ल्यूए ने कुत्तों को पकड़ने के लिए नोएडा प्राधिकरण को पत्र लिखा है। वहीं पॉकेट-7 के निवासियों के अनुसार रविवार को फ्लैट नंबर 3/16 में रहने वाली एक महिला पर लावारिस कुत्ते ने हमला कर दिया। हमले में उन्हें गंभीर चोटें आईं और काफी खून बहा। उन्हें पहले भंगेल सीएचसी ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के तौर पर इंजेक्शन लगाया गया। इसके बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।