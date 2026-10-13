Noida News: महाकाली की शोभायात्रा निकाली

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नवरात्र के तीसरे दिन मंगलवार को महाकाली कमेटी ने महाकाली की शोभायात्रा निकाली। इससे पहले रबूपुरा-रुस्तमपुर मार्ग स्थित जौनमाना चामुंडा मंदिर पर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई। शोभायात्रा अनाज मंडी स्थित गंगा मंदिर से शुरू होकर कस्बे के मुख्य मार्गों से होती हुई अनाज मंडी में आकर संपन्न हुई। डीजे और आकर्षक झांकियों के साथ निकली यात्रा में कई स्थानों पर महामाई की आरती उतारी गई और खप्पर भरा गया। शोभायात्रा में पवन शर्मा, हैप्पी शर्मा, संदीप शर्मा, प्रशांत शर्मा आदि मौजूद रहे।