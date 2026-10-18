फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   A pothole has formed on the Noida Elevated Road, opposite Sector 33.

Noida News: नोएडा एलिवेटेड रोड पर सेक्टर-33 के सामने हुआ गड्ढा

Sun, 18 Oct 2026 09:58 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 09:58 PM IST
विज्ञापन
A pothole has formed on the Noida Elevated Road, opposite Sector 33.
एलिवेटेड रोड पर हुआ गड्ढा, बैरिकेड लगाकर कराई मरम्मत
विज्ञापन

नोएडा। सेक्टर-27 से सेक्टर-60 तक बने 4.8 किलोमीटर लंबे नोएडा एलिवेटेड रोड पर रविवार दोपहर सेक्टर-33 के सामने सड़क में गड्ढा हो गया। सड़क की बिटुमिन परत उखड़ने से बने गड्ढे के कारण हादसे की आशंका बढ़ गई। इसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने मौके पर बैरिकेड लगा दिए। सूचना मिलने पर नोएडा प्राधिकरण ने सड़क की जांच कराकर गड्ढे की मरम्मत करवा दी। प्राधिकरण के अनुसार, सड़क का एक छोटा हिस्सा किसी वाहन या अन्य दबाव के कारण उखड़ गया था। हालांकि, जांच में नीचे की सतह मजबूत पाई गई। इसके बाद गड्ढे को कंक्रीट और बिटुमिन डालकर भरवा दिया गया। प्राधिकरण के जीएम एसपी सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही मरम्मत करा दी गई। सड़क किस वजह से टूटी, इसकी जानकारी अभी नहीं मिली है। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed