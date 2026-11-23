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ग्रेटर नोएडा। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कम करने के लिए स्वस्थ जीवनशैली अपनाना जरूरी है। नियमित व्यायाम और संतुलित खानपान से इसके जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है। मेनोपॉज के बाद बढ़ता वजन ब्रेस्ट कैंसर के खतरे से जुड़ा पाया गया है। शारदाकेयर हेल्थसिटी के निदेशक एवं विभागाध्यक्ष डॉ. अनिल थकवानी के अनुसार, महिलाओं को सप्ताह में कम से कम 150 मिनट तेज चलने, साइकिल चलाने, योग या अन्य शारीरिक गतिविधियां करनी चाहिए। भोजन में फल, हरी सब्जियां, दालें, साबुत अनाज और सूखे मेवे शामिल करने चाहिए। शराब, तला-भुना और अधिक प्रसंस्कृत भोजन से दूरी रखना बेहतर है। स्तन में गांठ या असामान्य बदलाव दिखने पर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।

संवाद न्यूज एजेंसी