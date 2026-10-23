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Noida News: रोलर स्केटिंग में 450 खिलाड़ी दिखाएंगे दम

Fri, 23 Oct 2026 05:21 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 05:21 PM IST
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450 athletes to showcase their skills in roller skating
ग्रेटर नोएडा(संवाद)। तृतीय गौतम बुद्ध नगर जिला रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप 2026-27 का आगाज शनिवार से होगा। ग्रेनो रोलर स्केटिंग स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से 24 और 25 अक्तूबर तक ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसमें जिले के करीब 450 खिलाड़ी विभिन्न आयु वर्गों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। एसोसिएशन के अध्यक्ष आकाश रावल ने बताया कि प्रतियोगिता में अंडर-6 आयु वर्ग से लेकर 19 वर्ष से अधिक आयु वर्ग तक के बालक और बालिका खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। दो दिवसीय प्रतियोगिता में पहले दिन 24 अक्तूबर को रोड रेस और दूसरे दिन 25 अक्तूबर को रिंक रेस आयोजित की जाएगी। विभिन्न श्रेणियों में खिलाड़ियों के बीच रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे।
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