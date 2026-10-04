Noida News: रजिस्ट्री नहीं होने से परेशान 14वें एवेन्यू के निवासी

ग्रेटर नोएडा (संवाद)। ग्रेनो वेस्ट की गौड़ सिटी-2 के 14वें एवेन्यू सोसाइटी के टावर आर और ओ के निवासी फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं होने से परेशान हैं। निवासियों का कहना है कि रजिस्ट्री का मामला लंबे समय से लंबित है। इसके बावजूद एओए गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। उनका कहना है कि पहले रजिस्ट्री की समस्या का समाधान किया जाए।निवासी सौरव ने बताया कि रजिस्ट्री को लेकर प्रबंधन से कई बार समाधान की मांग की गई, लेकिन स्पष्ट जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री होने के बाद ही एओए गठन की प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए। वहीं निवासी आशीष ने बताया कि परिसर में रजिस्ट्री के अलावा कई जरूरी काम भी अधूरे पड़े हैं। एग्जिट गेट के पास निर्माण कार्य रुका हुआ है। उनका कहना है कि यहां पार्क प्रस्तावित था, लेकिन पार्क की जगह टावर का निर्माण शुरू किया गया था। अनुमति नहीं मिलने के कारण काम रुक गया। इसके अलावा सोसाइटी की सड़कें भी जर्जर हैं। निवासियों का आरोप है कि आग लगने जैसी आपात स्थिति में दमकल वाहन को भी परेशानी हो सकती है। उन्होंने पहले सभी समस्याओं का समाधान और अधूरे काम पूरे कराने की मांग की है।