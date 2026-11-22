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संवाद न्यूज एजेंसीग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश राज्य सीनियर पुरुष बास्केटबॉल चैंपियनशिप के लिए गौतमबुद्ध नगर की टीम का चयन कर लिया गया है। शनिवार को ग्रेटर नोएडा स्थित एक निजी विश्वविद्यालय के बास्केटबॉल कोर्ट पर जिला स्तरीय ट्रायल आयोजित किया गया।चयन प्रक्रिया के बाद 12 खिलाड़ियों को मुख्य टीम में शामिल किया गया है, जबकि चार खिलाड़ियों को स्टैंडबाॅय में रखा गया है।चयनित खिलाड़ी 24 से 30 नवंबर तक बरेली में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। मुख्य टीम में दक्ष चौधरी, देव कपूर, दीपक जैन, अवाया सिंह, रॉबी पांडेय, अर्जुन पांडेय, किरात, विनायक, नमन कौशिक, विशाल सिरोही, भव्या सिंह और सचिन शर्मा को शामिल किया गया है। वहीं, अतुल चौधरी, ममन उपाध्याय, प्रेरण सिंह और अंशु गोस्वामी को स्टैंडबाॅय खिलाड़ियों की सूची में रखा गया है।जिले की टीम अब बरेली में होने वाली प्रतियोगिता की तैयारी में जुटेगी। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों की टीमें हिस्सा लेंगी। खिलाड़ियों को यहां अपनी प्रतिभा दिखाने के साथ बेहतर प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन करने का मौका मिलेगा। अब सभी की नजरें राज्य स्तरीय प्रतियोगिता पर टिकी हैं।