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-एक सप्ताह पहले कैप फाड़ने पर हुआ था विवाद, ऑनलाइन मंगवाया था आरोपी ने चाकू, आरोपी किशोर बाल सुधार गृह भेजा, पुलिस कर रही मामले की छानबीन

अमर उजाला ब्यूरो

पूर्वी दिल्ली। उत्तर-पूर्वी जिले के खजूरी खास इलाके में कैप फाड़ने का बदला लेने के लिए दसवीं कक्षा के एक छात्र ने नौवीं के छात्र पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। आरोपी ने पीड़ित की कमर, पेट, सीने और हाथ समेत शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर चाकू से 12 वार किए। घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा है। छात्र की हालत गंभीर है। खजूरी खास थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपी छात्र को हिरासत में लिया है। उसके पास से वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद हुआ है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने चाकू ऑनलाइन मंगवाया था। किशोर को जेजे बोर्ड में पेश करने के बाद बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

पुलिस के मुताबिक, घायल छात्र मोहम्मद अयान (16) श्रीराम कॉलोनी में परिवार के साथ रहता है। वह इलाके के एक सरकारी स्कूल में नौवीं कक्षा में पढ़ता है। बुधवार दोपहर करीब 12:30 बजे वह घर से स्कूल गया था। करीब 12:50 बजे खजूरी खास थाना पुलिस को सूचना मिली कि स्कूल के बाहर एक छात्र ने दूसरे छात्र पर चाकू से हमला कर दिया है। खबर मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। घायल अयान को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं, मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी छात्र को पकड़ रखा था। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया गया। विज्ञापन

एक सप्ताह से बदला लेने की फिराक में था आरोप : पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि करीब एक सप्ताह पहले अयान ने उसकी कैप फाड़ दी थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। इसके बाद आरोपी ने ऑनलाइन साइट से चाकू मंगवाया और कई दिनों से अयान से बदला लेने की फिराक में घूम रहा था। बुधवार को स्कूल के बाहर अयान को अकेला देखकर उसने उस पर चाकू से हमला कर दिया। जब तक लोगों ने आरोपी से पीड़ित को छुड़वाया तब तक आरोपी उसे 12 जगह चाकू मार चुका था। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। -एक सप्ताह पहले कैप फाड़ने पर हुआ था विवाद, ऑनलाइन मंगवाया था आरोपी ने चाकू, आरोपी किशोर बाल सुधार गृह भेजा, पुलिस कर रही मामले की छानबीन

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-उत्तर-पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास स्थित स्कूल के बाहर हुई वारदात, दसवीं के छात्र ने कमर, पेट, सीने और हाथ पर किए वार, पुलिस ने आरोपी किशोर को दबोचा