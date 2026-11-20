अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। वर्ष 2022 के एमसीडी चुनाव में वार्ड 166 पुष्प विहार से भाजपा प्रत्याशी रहे नरेश कुमार को करीब चार साल बाद पार्षद के रूप में आधिकारिक मान्यता मिल गई है। बृहस्पतिवार को अदालत की ओर से उनके पक्ष में फैसला सुनाए जाने के बाद शुक्रवार को दक्षिण जिला की अपर जिला मजिस्ट्रेट पूनम ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेश के अनुपालन में उन्हें निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंप दिया। इसके बाद दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अधिसूचना जारी कर नरेश को वार्ड 166 का निर्वाचित पार्षद घोषित कर दिया।नरेश कुमार को सोमवार, 23 नवंबर को पार्षद पद की शपथ दिलाई जाएगी। इसके लिए महापौर ने एमसीडी सदन की विशेष बैठक बुलाई है। बैठक सुबह 10 बजे शुरू होगी। शपथ ग्रहण के बाद नरेश सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकेंगे। गौरतलब है कि वर्ष 2022 के एमसीडी चुनाव में पुष्प विहार वार्ड से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अरुण नवरिया ने जीत दर्ज की थी, जबकि भाजपा प्रत्याशी नरेश दूसरे स्थान पर रहे थे। नरेश ने अरुण नवरिया के निर्वाचन को अदालत में चुनौती दी थी। उनकी चुनाव याचिका में आरोप लगाया गया था कि नवरिया ने नामांकन के दौरान दाखिल हलफनामे में अपनी आपराधिक दोषसिद्धि से जुड़ी जानकारी छिपाई थी।