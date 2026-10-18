खाने के पैसों को लेकर हत्या: दुकानदार ने पहले गले में गमछा बांधा, फिर रेती गर्दन, युवक की मौत; आरोपी गिरफ्तार

आरोप है कि उसने 15 अक्तूबर की देर रात शक्ति विहार में एक दुकान के अंदर मजदूर संदीप कुमार (36) की हत्या कर दी। कुमार का शव अगले दिन सुबह बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि मृतक कुमार 15 अक्तूबर को सुबह करीब नौ बजे काम के लिए घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। रात करीब 11.30 बजे राम का सामना उसकी रेहड़ी के पास कुमार से हुआ, जहां दोनों के बीच कहासुनी हो गई।