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- न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की एकल पीठ ने नीरा सूरी बनाम जगजीत सिंह साहनी (मृत) थ्रू एलआरएस एवं अन्य मामले में अपील खारिज करते हुए यह व्यवस्था दी

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि एमसीडी की रसीदें, नगरपालिका पत्राचार और बिजली बिल संपत्ति के स्वामित्व को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। ये दस्तावेज केवल भुगतान या कनेक्शन की जानकारी दे सकते हैं, लेकिन कानूनी स्वामित्व का प्रमाण नहीं बन सकते। न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की एकल पीठ ने नीरा सूरी बनाम जगजीत सिंह साहनी (मृत) थ्रू एलआरएस एवं अन्य मामले में अपील खारिज करते हुए यह व्यवस्था दी। अदालत ने कहा कि ऐसे दस्तावेजों का मूल्य कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त टाइटल दस्तावेजों के बराबर नहीं माना जा सकता, खासकर जब मूल स्वामित्व की श्रृंखला ही स्थापित न हो। मामला संपत्ति के निष्पादन (एग्जीक्यूशन) संबंधी आपत्ति से जुड़ा था। अपीलकर्ता ने एमसीडी रसीदों, बिजली बिलों, नगरपालिका पत्राचार और रिलिंक्विशमेंट डीड्स के आधार पर स्वामित्व का दावा किया था। अदालत ने पाया कि मूल टाइटल साबित किए बिना बाद के दस्तावेजों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। अदालत ने टिप्पणी की कि ये दस्तावेज अधिकतम यह बता सकते हैं कि संबंधित परिसर के लिए कुछ शुल्क का भुगतान हुआ या कनेक्शन मौजूद था, लेकिन ये स्वयं में स्वामित्व के दस्तावेज नहीं बनते। अपीलकर्ता मूल स्वामी के अधिकारों को साबित करने में विफल रहे, इसलिए उनकी आपत्तियां खारिज कर दी गईं। - न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की एकल पीठ ने नीरा सूरी बनाम जगजीत सिंह साहनी (मृत) थ्रू एलआरएस एवं अन्य मामले में अपील खारिज करते हुए यह व्यवस्था दी

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- ये दस्तावेज केवल भुगतान या कनेक्शन की जानकारी दे सकते हैं, लेकिन कानूनी स्वामित्व का प्रमाण नहीं बन सकते