संवाद न्यूज एजेंसीपूर्वी दिल्ली। सर्दियों की दस्तक के साथ ही सुबह और शाम की ठिठुरन बढ़ने लगी है, जिसका असर अब बाजारों में भी दिखाई दे रहा है। घरों और मंदिरों में विराजमान भगवान को ठंड से बचाने के लिए श्रद्धालु गर्म कपड़ों की खरीदारी कर रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के बाजारों में भगवान की मूर्तियों के लिए ऊनी स्वेटर, जैकेट, टोपी, शॉल, पोंचो और मखमली पोशाकों की मांग तेजी से बढ़ी है।लक्ष्मी नगर, कृष्णा नगर के लाल क्वार्टर मार्केट, गीता कॉलोनी, गांधी नगर, मयूर विहार, प्रीत विहार, पटपड़गंज, पांडव नगर और शकरपुर के बाजारों में छोटे से लेकर बड़े आकार की मूर्तियों के लिए गर्म कपड़ों की कई किस्में उपलब्ध हैं। दुकानदारों के मुताबिक, इस बार लड्डू गोपाल के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए छोटे स्वेटर, जैकेट, टोपी, मोजे और आकर्षक डिजाइन वाली पोशाकों की खूब मांग है। इसके अलावा गर्म रजाई, कंबल और शॉल भी पसंद किए जा रहे हैं। लाल, पीले, गुलाबी, हरे और केसरिया रंगों में उपलब्ध मुलायम मखमली पोशाकें श्रद्धालुओं की पहली पसंद बनी हुई हैं। मूर्तियों के आकार और कारीगरी के हिसाब से बाजार में 40 से 500 रुपये तक के गर्म वस्त्र उपलब्ध हैं। दुकानदारों को उम्मीद है कि तापमान में और गिरावट आने के साथ बिक्री में और तेजी आएगी।