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नगीना। कस्बे के मुख्य बाजार और गोरवाली चौक पर प्रशासन की कार्रवाई के बावजूद अतिक्रमण की समस्या दोबारा गंभीर होने लगी है। कुछ समय पहले चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान बुलडोजर से अवैध कब्जे हटाकर सड़कों को चौड़ा कराया गया था, लेकिन प्रशासनिक निगरानी में ढील मिलते ही दुकानदारों और रेहड़ी-पटरी वालों ने फिर से सड़कों पर सामान फैलाना शुरू कर दिया है।हालात यह हैं कि चौड़ी कराई गई सड़कें दोबारा संकरी हो गई हैं। मुख्य बाजार और गोरवाली चौक पर दिनभर जाम लगा रहता है। वाहन चालकों के साथ पैदल राहगीरों को भी आवागमन में परेशानी झेलनी पड़ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन ने कार्रवाई तो की, लेकिन नियमित निगरानी नहीं होने के कारण अतिक्रमणकारियों के हौसले फिर बुलंद हो गए हैं।दोबारा चलेगा अतिक्रमण हटाओ अभियानखंड विकास एवं पंचायत अधिकारी विशाल आजाद ने कहा कि सड़कों पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ जल्द ही दोबारा सख्त अभियान चलाया जाएगा।