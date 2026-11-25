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संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। दिल्ली की जिला अदालतों की आर्थिक अधिकार सीमा बढ़ाने और नागरिकों के न्यायिक अधिकारों की रक्षा की मांग को लेकर अधिवक्ता बृहस्पतिवार को शांतिपूर्ण मार्च निकालेंगे। मार्च में शामिल होने के लिए नई दिल्ली बार एसोसिएशन के सचिव तरुण राणा और सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव विजय बिश्नोई ने अधिवक्ताओं से अपील की है।विजय बिश्नोई के अनुसार, अधिवक्ता दोपहर एक बजे पटियाला हाउस जिला अदालत परिसर में एकत्र होंगे। यहां से गृह मंत्रालय के कर्तव्य भवन-3 तक मार्च निकाला जाएगा। अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन ने दोपहर 12 बजे से काम का बहिष्कार करने का आह्वान किया है।अधिवक्ताओं की पहली मांग जिला अदालतों की आर्थिक अधिकार सीमा दो करोड़ रुपये से बढ़ाकर कम से कम 20 करोड़ रुपये करने की है। उनका मानना है कि इससे वादकारियों को सस्ता और त्वरित न्याय मिलेगा तथा उच्च अदालतों का बोझ घटेगा। दूसरी मांग जन विश्वास अधिनियम, 2026 और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 सहित अन्य कानूनों में बदलाव से जुड़ी है। अधिवक्ता चाहते हैं कि विवादित और दंड संबंधी मामलों का निपटारा नियमित अदालतें ही करें, कार्यपालिका के अधिकारी नहीं।