दिल्ली: पीरागढ़ी में बहुमंजिला इमारत में भीषण आग, चौथी मंजिल तक फैली; फैक्टरी में रखे थे रबर-हेलमेट

पीरागढ़ी चौक स्थित बीकानेरी स्वीट्स के पास एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। सुबह 05:40 बजे ज्वालापुरी क्षेत्राधिकार में फैक्टरी में आग लगने की सूचना मिली। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है।

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आग लगने की सूचना पर अग्निशमन दल तुरंत मौके पर पहुंचा। शुरुआती दल में तीन वॉटर टेंडर, तीन वॉटर बाउजर, एक फोम टेंडर और दो त्वरित प्रतिक्रिया वाहन शामिल थे। स्टेशन अधिकारी राजेंद्र और स्टेशन अधिकारी नरेश ने आग बुझाने का अभियान शुरू किया।सुबह 06:25 बजे स्टेशन अधिकारी राजेंद्र ने वरिष्ठ अधिकारी को बुलाया। सहायक संभागीय अधिकारी अमन ने आग बुझाने की कमान संभाली। 06:49 बजे सहायक संभागीय अधिकारी अमन ने दो और वॉटर बाउजर की मांग की। कुल तीन वॉटर टेंडर, पांच वॉटर बाउजर, एक फोम टेंडर और दो त्वरित प्रतिक्रिया वाहन आग बुझाने में लगे। सुबह 10:30 बजे सहायक संभागीय अधिकारी अमन से "रोकें" संदेश प्राप्त हुआ।आग इमारत की विभिन्न मंजिलों पर स्थित अलग-अलग फैक्ट्रियों में लगी थी। बेसमेंट में रबर मैट बनाने वाली फैक्टरी में आग लगी। भूतल पर हेलमेट बनाने वाली फैक्टरी प्रभावित हुई। पहली और दूसरी मंजिल पर जूते और शॉल बनाने वाली फैक्टरी में आग फैली थी। यह इमारत बेसमेंट, भूतल और चार ऊपरी मंजिलों वाली थी, जिसका कुल क्षेत्रफल 300 वर्ग गज था।अग्निशमन दल ने आग पर काबू पाने के लिए तेजी से कार्रवाई की। आग बुझाने के बाद भी कूलिंग का काम जारी है। अधिकारियों ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, जो एक बड़ी राहत है।