फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Lighting to be enhanced at the capital's railway stations; 36 high-mast lights to be installed.

Delhi NCR News: राजधानी के रेलवे स्टेशनों पर बढ़ेगी रोशनी, लगेंगे 36 हाईमास्ट

Mon, 05 Oct 2026 06:22 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 06:22 PM IST
विज्ञापन
करीब दो करोड़ रुपये की परियोजना के तहत 324 एलईडी फ्लड लाइट और 36 स्वचालित प्रकाश नियंत्रण पैनल लगाए जाएंगे
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। राजधानी के रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए स्टेशन परिसर, रेलवे यार्ड, प्रवेश-निकास क्षेत्रों और आसपास के हिस्सों में नई हाईमास्ट और एलईडी लाइटें लगाई जाएंगी। उत्तर रेलवे की करीब दो करोड़ रुपये की परियोजना के तहत दिल्ली में 16 मीटर ऊंचाई वाले 36 हाईमास्ट लगाए जाएंगे।
प्रत्येक हाईमास्ट पर नौ एलईडी फ्लड लाइट लगेंगी। इस तरह कुल 324 फ्लड लाइट और 36 स्वचालित प्रकाश नियंत्रण पैनल लगाए जाएंगे। हाईमास्ट में विमानन संकेत के लिए एलईडी आधारित प्रकाश की व्यवस्था भी होगी।
विज्ञापन

परियोजना के तहत आनंद विहार टर्मिनल, पटेल नगर, दयाबस्ती, नरेला, आदर्श नगर, ओखला, शिवाजी ब्रिज और तिलक ब्रिज पर काम होगा। कुछ स्थानों पर सामान्य सड़क प्रकाश व्यवस्था भी मजबूत की जाएगी। बिजली आपूर्ति के लिए करीब 2,800 मीटर केबल बिछाई जाएगी। सुरक्षा के लिए हाईमास्ट के आसपास भारी क्षमता वाली बाड़, जाल, बंद होने वाला प्रवेश द्वार और चेतावनी संकेत लगाए जाएंगे। पर्याप्त रोशनी से रात में यात्रियों और रेल कर्मचारियों की आवाजाही अधिक सुरक्षित होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed