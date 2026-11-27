विज्ञापन





संवाद न्यूज एजेंसी

नई दिल्ली। बैंक से डेढ़ लाख रुपये का लोन लिया, किस्तें चुकाना बंद कर दिया और कानूनी नोटिस मिलने के बाद भी जवाब नहीं दिया। अदालत का समन पहुंचा तो वहां भी पेश नहीं हुआ। अब पटियाला हाउस कोर्ट ने कर्जदार को 1,76,438.17 रुपये चुकाने का आदेश दिया है। इसके अलावा मुकदमा दायर होने की तारीख से भुगतान होने तक छह फीसदी सालाना साधारण ब्याज भी देना होगा। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रूपिंदर सिंह ढिमान की अदालत ने कैनरा बैंक की याचिका पर यह फैसला सुनाया। बैंक के अनुसार, मो. निजामुद्दीन ने 29 जून 2019 को सिंडिकेट बैंक की नारायणा विहार शाखा से 1.50 लाख रुपये का लोन लिया था। बाद में सिंडिकेट बैंक का कैनरा बैंक में विलय हो गया। लोन पर सालाना 8.65 फीसदी ब्याज तय था, लेकिन कर्जदार ने किस्तें चुकाना बंद कर दिया था।

कैनरा बैंक के मुकदमे में पटियाला हाउस कोर्ट का आदेश, भुगतान होने तक छह फीसदी सालाना ब्याज भी देना होगा