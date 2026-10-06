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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Kejriwal: With you in the movement against vote theft.

वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन के साथ आप : केजरीवाल

Tue, 06 Oct 2026 09:26 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 09:26 PM IST
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एसआईआर के जरिए असली वोट काटकर फर्जी जोड़ने का लगाया आरोप
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार पर चुनावों में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के जरिए चुनाव जीतने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि असली मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाकर और फर्जी मतदाताओं के नाम जोड़े जा रहे हैं।

अरविंद केजरीवाल ने वोट चोरी के खिलाफ चल रहे आंदोलन में आप के समर्थन की बात कही है। केजरीवाल ने मंगलवार को गोवा में कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर देश एकजुट हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कुछ वर्षों में भाजपा एसआईआर के माध्यम से असली मतदाताओं के वोट कटवाकर और फर्जी वोट जुड़वाकर चुनाव जीते हैं।
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केजरीवाल ने आरोप लगाया कि इस तरह की प्रक्रिया लोकतंत्र के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी वोट चोरी के खिलाफ चल रहे आंदोलन के साथ खड़ी है और ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मुद्दे अब राष्ट्रीय स्तर पर उठाए जा रहे हैं।
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