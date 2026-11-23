विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। राजधानी के इंडिया हैबिटेट सेंटर (आईएचसी) स्थित स्टीन सभागार में सोमवार को 'हंगेरियन स्टेट फोक एन्सेम्बल' की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर विशेष संगीत और नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लिस्ज़्ट इंस्टीट्यूट-हंगेरियन कल्चरल सेंटर के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में हंगरी और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं का अनूठा संगम देखने को मिला।कार्यक्रम में हंगेरियन स्टेट फोक एन्सेम्बल और भारतीय संगीत कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को लोक संस्कृति की विविधता से परिचित कराया। इसमें कार्पेथियन बेसिन की पारंपरिक लोक कलाओं को नृत्य और संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में समूह नृत्य, युगल नृत्य और एकल प्रस्तुतियां दीं। लाइव पारंपरिक संगीत ने कार्यक्रम को और खास बना दिया।कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण हंगरी के पारंपरिक नृत्य 'चार्दाश' और भारतीय शास्त्रीय नृत्य 'कथक' का संगम रहा। पहली बार दोनों नृत्य शैलियों को एक साथ मंच पर प्रस्तुत किया गया। इस विशेष प्रस्तुति में हंगेरियन स्टेट फोक एन्सेम्बल के कलाकारों के साथ कथक गुरु शोवना नारायण और उनके शिष्यों ने हिस्सा लिया। दोनों देशों की अलग-अलग नृत्य शैलियों की लय, भाव और कदमों की जुगलबंदी ने दर्शकों का ध्यान खींचा।कार्यक्रम के दौरान हंगरी के लोक संगीत, पारंपरिक नृत्य और भारतीय शास्त्रीय कला के बीच सांस्कृतिक संवाद देखने को मिला। इसके बाद हंगरी की पारंपरिक 'तांचहाज' यानी डांस हाउस परंपरा से भी दर्शकों को परिचित कराया गया। इस आयोजन के ज़रिए भारत और हंगरी की सांस्कृतिक विरासत को एक मंच पर लाने का प्रयास किया गया।