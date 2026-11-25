संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। बीमारी, कई सर्जरी और लंबे समय तक व्हीलचेयर पर रहने के बाद भी अगर किसी का नृत्य के प्रति जुनून कायम रहे, तो वह दोबारा मंच तक पहुंच सकता है। इसकी मिसाल कथक कलाकार प्रदीप्तो चक्रवर्ती ने पेश की। मंगलवार को लिटिल थिएटर ग्रुप (एलटीजी) सभागार में आयोजित 'नृत्यावर्त: अंतरराष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य महोत्सव' में उन्होंने आठ साल के लंबे अंतराल के बाद कथक की प्रस्तुति दी। उनके लिए यह सिर्फ एक मंचीय प्रस्तुति नहीं, बल्कि मुश्किलों को पार कर अपने पुराने जुनून की ओर लौटने का सफर भी था।प्रदीप्तो ने बताया कि करीब आठ साल पहले तक वह नियमित रूप से मंच पर प्रस्तुति देते थे। इसके बाद कोरोना काल के दौरान स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के चलते उनके हिप जॉइंट्स में समस्या आ गई। इसके कारण पहले दाएं और फिर बाएं पैर की सर्जरी करानी पड़ी। बाएं पैर की सर्जरी के दौरान उसमें लकवा हो गया और पैर ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद बाएं पैर में तीन बार टेंडन ट्रांसप्लांट कराना पड़ा। कई साल तक व्हीलचेयर पर रहने के बाद उन्होंने बैसाखी के सहारे चलना सीखा। पैर में लकवे का असर अब भी है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दोबारा चलना सीखने के साथ ही फिर से नृत्य का अभ्यास शुरू किया। आठ साल बाद मंच पर लौटना उनके लिए बेहद भावुक अनुभव रहा। प्रदीप्तो 'नृत्यार्पण कला केंद्र' भी संचालित करते हैं, जिसकी गुरुग्राम, वसुंधरा और नोएडा में तीन शाखाएं हैं। यहां लखनऊ घराने के कथक और भरतनाट्यम की शिक्षा दी जाती है। महोत्सव की खासियत इसकी अंतरराष्ट्रीय भागीदारी भी रही, जिसमें देश के साथ-साथ विदेश के कलाकारों ने भी प्रस्तुतियां दीं। चीन से आईं नृत्यांगना डू जुआन व हर्षिता ने कथक तथा फाल्गुनी ने भरतनाट्यम की प्रस्तुति से दर्शकों को शास्त्रीय नृत्य की विविध शैलियों से परिचित कराया।