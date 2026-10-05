Delhi NCR News: एफआईआर की मांग कर रहे पत्रकारों को हिरासत में लिया

संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली।जंतर-मंतर पर शनिवार को प्रदर्शन के दौरान महिला पत्रकारों से कथित बदसलूकी के मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे पत्रकारों और अन्य प्रदर्शनकारियों को सोमवार सुबह पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इनमें बदसलूकी का आरोप लगाने वाली पत्रकार भी शामिल थीं। सभी लोग दो दिन से संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठे थे। पुलिस ने उन्हें वहां से हटाकर अलग-अलग स्थानों पर ले गई। आरोप लगाने वालीं पत्रकार को दिल्ली कैंट थाने ले जाया गया।प्रदर्शनकारी एसीपी विवेक भगत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे थे। पुलिस के अनुसार, शिकायतों की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज की भी जांच हो रही है। पुलिस का कहना है कि नई दिल्ली इलाके में सार्वजनिक प्रदर्शन पर प्रतिबंध के आदेश लागू थे। प्रदर्शनकारियों के नहीं हटने पर उन्हें हिरासत में लिया गया।