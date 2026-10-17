राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत: पत्रकार रिचा ने कथित तौर पर धक्का देने का लगाया आरोप, जानें मामला

पत्रकार रिचा पाराशर ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने नई दिल्ली जिले के पुलिस उपायुक्त से प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। यह शिकायत 12 अक्तूबर को हुई एक घटना से संबंधित है।

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पाराशर उस दिन सुप्रीम कोर्ट परिसर के पास राहुल गांधी के नेतृत्व में एक विरोध प्रदर्शन को कवर कर रही थीं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सोमवार को विरोध मार्च के दौरान सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकलते समय उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। राहुल गांधी और उनके सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें कथित तौर पर धक्का दिया। इस घटना से उन्हें शारीरिक चोटें आईं और एक दर्दनाक चिकित्सा आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हुई। पत्रकार अपनी गर्भावस्था के पहले तिमाही में हैं। उन्होंने बताया कि यह एक सामान्य पेशेवर कार्य था जो एक संघर्ष में बदल गया।