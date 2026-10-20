जेएनयू में 17 दिन बाद भूख हड़ताल खत्म: पांच छात्र नेताओं का निष्कासन रद्द, केस और जांच वापस लेने पर भी सहमति

किन-किन का हुआ निष्कासन रद्द

छात्र प्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। निष्कासन रद्द किए गए छात्रों में अध्यक्ष अदिति मिश्रा, उपाध्यक्ष के. गोपिका बाबू, महासचिव सुनील यादव, संयुक्त सचिव दानिश अली और पूर्व अध्यक्ष नीतीश कुमार शामिल हैं। विश्वविद्यालय ने इन छात्रों को अपने जुर्माने की राशि तत्काल जमा करने की सलाह दी है। इन छात्रों को पिछले वर्ष नवंबर की 21 तारीख को डॉ. बीआर अंबेडकर सेंट्रल लाइब्रेरी में तोड़फोड़ के मामले में निष्कासित किया गया था। बायोमीट्रिक फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम की मशीनें उखाड़ने का आरोप भी था। यह कार्रवाई फरवरी महीने में की गई थी। प्रशासन ने विरोध-प्रदर्शनों के दौरान शुरू की गई प्रॉक्टोरियल जांच भी वापस लेने का फैसला किया है। इन जांचों में निष्कासन और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नियमों के खिलाफ प्रदर्शन शामिल थे।