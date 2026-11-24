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संवाद न्यूज एजेंसीपूर्वी दिल्ली। शादी का सीजन शुरू होते ही कपड़ा बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। शादी के परिधानों की खरीदारी के लिए अब ग्राहकों के सामने केवल बड़े और मशहूर बाजारों तक सीमित विकल्प नहीं हैं। उत्तर-पूर्वी दिल्ली का जाफराबाद बाजार भी अपनी अलग पहचान बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मंडी गांधी नगर को चुनौती देते हुए यह बाजार कम बजट में शादी के कपड़ों के आकर्षक विकल्प उपलब्ध करा रहा है। जहां गांधी नगर में 10 से 15 हजार रुपये तक में अच्छे विकल्प मिलते हैं, वहीं जाफराबाद में तीन से पांच हजार रुपये से शुरू होने वाली रेंज में परिधान मिलने से बजट के अनुसार खरीदारी करने वालों को बड़ी सहूलियत मिल रही है।बदलते रुझान के बीच खरीदार अब महंगे ब्रांड या बड़े शोरूम के बजाय डिजाइन, कपड़े की गुणवत्ता और कीमत को अधिक महत्व दे रहे हैं। जाफराबाद के परिधान कारोबारी मो. फैजल ने बताया कि ग्राहक अब कपड़े की गुणवत्ता और डिजाइन देखकर खरीदारी कर रहे हैं। युवाओं और बच्चों के बीच चल रहे नए ट्रेंड को देखते हुए बाजार में पूरा स्टॉक मौजूद है और खरीदार ब्रांड से ज्यादा डिजाइन को प्राथमिकता दे रहे हैं।बढ़ती प्रतिस्पर्धा और कारोबारियों की उम्मीदेंकपड़ों के कारोबार के लिए खास पहचान रखने वाला गांधी नगर लंबे समय से खरीदारों की पहली पसंद रहा है, लेकिन शादी में कपड़ों पर होने वाला खर्च परिवारों के बजट को प्रभावित करता है। ऐसे में तीन से पांच हजार रुपये की शुरुआती रेंज वाले परिधान कम कीमत में पसंद के कपड़े तलाश रहे परिवारों को आकर्षित कर रहे हैं। दूल्हा-दुल्हन के परिधानों से लेकर समारोह में पहने जाने वाले कपड़ों तक की मांग बढ़ने से इस सीजन कारोबारियों को अच्छी बिक्री की उम्मीद है। जाफराबाद के व्यापारी इसे स्थानीय बाजार के विस्तार और नई पहचान के रूप में देख रहे हैं।