नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने कहा कि आज के समय में करुणा का वैश्वीकरण अत्यंत आवश्यक है। भगवान राम के चरित्र में करुणा, मर्यादा और लोककल्याण का भाव निहित है। राम को मानना ही पर्याप्त नहीं, उनके आदर्शों को जीवन में अपनाना भी जरूरी है।शुक्रवार को डॉ. आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी की पुस्तक ‘करुणानायक राम’ के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस पुस्तक में भगवान राम के जीवन और आदर्शों को करुणा, सामाजिक न्याय और मानवीय संवेदना के नजरिये से प्रस्तुत किया गया है। डॉ. भागवत ने कहा कि राम और रावण के बीच मूल अंतर अहंकार और करुणा का था। रावण ‘मैं और मेरा’ तक सीमित था, जबकि राम का जीवन लोककल्याण और धर्म के आचरण का उदाहरण है। करुणा केवल किसी के दुख पर संवेदना जताना नहीं, बल्कि उसे दूर करने के लिए सक्रिय होना है। कार्यक्रम में भूटान की राजकुमारी सोनम देचन वांगचुक विशिष्ट अतिथि और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। शेखावत ने कहा कि शक्ति तभी सार्थक होती है, जब वह करुणा से जुड़ी हो। वहीं, कैलाश सत्यार्थी ने बताया कि पुस्तक में राम के जीवन में करुणा के चार आयामों को परिवार, समाज, व्यवस्था और स्वयं के स्तर पर समझाया गया है।