विज्ञापन



नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर का महिला के साथ डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। करीब 20 सेकेंड के इस वीडियो में लाजपत नगर थाने में तैनात इंस्पेक्टर सादे कपड़ों में एक महिला के साथ डांस करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया और कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया। उन्हें मंगलवार देर रात पुलिस लाइन में आमद दर्ज कराने के निर्देश दिए गए। दक्षिणी पूर्वी पुलिस उपायुक्त विनीत शर्मा ने बताया कि वायरल वीडियो रोहिणी में आयोजित एक जन्मदिन समारोह का है। यह पार्टी इंस्पेक्टर के एक परिचित की थी। हालांकि, वीडियो किस तारीख का है और उसमें दिखाई दे रही महिला की पहचान क्या है।