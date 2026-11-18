अबू धाबी में आयोजित आठवें नेशनल फेस्टिवल ऑफ टॉलरेंस एंड कोएक्सिस्टेंस के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात के प्रगाढ़ होते संबंधों की एक भव्य तस्वीर देखने को मिली। इस समारोह में बीएनडब्ल्यू डेवलपमेंट्स के चेयरमैन एवं संस्थापक डॉ. अंकुर अग्रवाल को यूएई के सहिष्णुता एवं सह-अस्तित्व मंत्री शेख नाहयान बिन मुबारक अल नाहयान ने विशेष रूप से सम्मानित किया। यह उपलब्धि न केवल डॉ. अग्रवाल के लिए बल्कि यूएई में अपनी पहचान बना रहे भारतीय उद्यमियों की नई पीढ़ी के लिए भी एक बड़ा मील का पत्थर मानी जा रही है।

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इस वर्ष महोत्सव में भारत को 'कंट्री गेस्ट ऑफ ऑनर' के रूप में शामिल किया गया था, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक और सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रतीक है। 'ग्रोइंग इन यूनिटी' थीम पर आधारित इस तीन दिवसीय आयोजन में दुनिया भर के 22 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। विज्ञापन



डॉ. अग्रवाल को मिला यह सम्मान यूएई के आर्थिक और सामाजिक विकास में भारतीय समुदाय के उस अटूट योगदान को रेखांकित करता है, जिसने व्यापारिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुँचाया है। शेख नाहयान ने इस अवसर पर भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि उनकी भूमिका यूएई के सामाजिक ताने-बाने को मजबूत करने में अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। यह सम्मान समावेशिता और साझा प्रगति के उन वैश्विक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को भी दोहराता है, जो भारत और यूएई की दोस्ती की बुनियाद हैं। इस वर्ष महोत्सव में भारत को 'कंट्री गेस्ट ऑफ ऑनर' के रूप में शामिल किया गया था, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक और सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रतीक है। 'ग्रोइंग इन यूनिटी' थीम पर आधारित इस तीन दिवसीय आयोजन में दुनिया भर के 22 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।डॉ. अग्रवाल को मिला यह सम्मान यूएई के आर्थिक और सामाजिक विकास में भारतीय समुदाय के उस अटूट योगदान को रेखांकित करता है, जिसने व्यापारिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुँचाया है। शेख नाहयान ने इस अवसर पर भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि उनकी भूमिका यूएई के सामाजिक ताने-बाने को मजबूत करने में अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। यह सम्मान समावेशिता और साझा प्रगति के उन वैश्विक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को भी दोहराता है, जो भारत और यूएई की दोस्ती की बुनियाद हैं।

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