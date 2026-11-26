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संविधान के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्य ही भारत की वैश्विक पहचान की असली ताकतभारत दुनिया के साथ अपने रिश्तों और साझेदारियों का विस्तार करेगा, लेकिन अपने राष्ट्रीय हितों और स्वतंत्र फैसले लेने की आजादी से समझौता नहीं करेगा। दिल्ली के उपराज्यपाल सरदार टीएस संधू ने संविधान दिवस पर मुंबई स्थित आईआईएम में आयोजित कार्यक्रम में भारत की विदेश नीति और वैश्विक भूमिका पर यह बात कही।उन्होंने कहा कि रणनीतिक स्वायत्तता का मतलब दुनिया से दूरी बनाना नहीं, बल्कि दूसरे देशों के साथ साझेदारी करते हुए अपने फैसले खुद लेने की क्षमता बनाए रखना है। दुनिया में भारत की पहचान केवल आर्थिक और सामरिक ताकत से नहीं, बल्कि संविधान की प्रस्तावना में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मूल्यों से भी तय होती है। रणनीतिक स्वायत्तता के लिए देश की आंतरिक क्षमताओं का मजबूत होना जरूरी है। इसमें आर्थिक ताकत, तकनीकी क्षमता, ऊर्जा सुरक्षा और रक्षा तैयारियां महत्वपूर्ण हैं।