दुनिया से अपने हित में साझेदारी करेगा भारत : एलजी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 07:32 PM IST
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उपराज्यपाल ने कहा, रणनीतिक स्वायत्तता का मतलब दुनिया से दूरी बनाना नहीं, स्वतंत्र फैसले लेने की क्षमता बनाए रखना है
संविधान के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्य ही भारत की वैश्विक पहचान की असली ताकत
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
भारत दुनिया के साथ अपने रिश्तों और साझेदारियों का विस्तार करेगा, लेकिन अपने राष्ट्रीय हितों और स्वतंत्र फैसले लेने की आजादी से समझौता नहीं करेगा। दिल्ली के उपराज्यपाल सरदार टीएस संधू ने संविधान दिवस पर मुंबई स्थित आईआईएम में आयोजित कार्यक्रम में भारत की विदेश नीति और वैश्विक भूमिका पर यह बात कही।
उन्होंने कहा कि रणनीतिक स्वायत्तता का मतलब दुनिया से दूरी बनाना नहीं, बल्कि दूसरे देशों के साथ साझेदारी करते हुए अपने फैसले खुद लेने की क्षमता बनाए रखना है। दुनिया में भारत की पहचान केवल आर्थिक और सामरिक ताकत से नहीं, बल्कि संविधान की प्रस्तावना में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मूल्यों से भी तय होती है। रणनीतिक स्वायत्तता के लिए देश की आंतरिक क्षमताओं का मजबूत होना जरूरी है। इसमें आर्थिक ताकत, तकनीकी क्षमता, ऊर्जा सुरक्षा और रक्षा तैयारियां महत्वपूर्ण हैं।
आजादी के बाद से अब स्थिति और है : एलजी ने कहा कि आजादी के बाद भारत ने अपनी संप्रभुता की रक्षा के साथ शांतिपूर्ण और समान अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में योगदान देने का प्रयास किया। संयुक्त राष्ट्र में भागीदारी, उपनिवेशवाद का विरोध और गुटनिरपेक्ष आंदोलन इसी सोच का हिस्सा रहे हैं। आज बहु-संरेखण और रणनीतिक स्वायत्तता के रूप में वही सिद्धांत आगे बढ़ रहा है।
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संविधान के मूल्य तय करते हैं वैश्विक पहचान : संधू ने कहा कि संविधान केवल देश की शासन व्यवस्था का आधार नहीं है, बल्कि यह भारत की राष्ट्रीय पहचान और दुनिया के साथ उसके संबंधों की दिशा भी तय करता है। किसी देश की वैश्विक प्रतिष्ठा केवल उसकी आर्थिक ताकत, सैन्य क्षमता या कूटनीतिक पहुंच से नहीं बनती, बल्कि उसके संस्थानों की विश्वसनीयता और उन मूल्यों से भी बनती है, जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है। संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द नागरिकों की सर्वोच्चता और राज्य की जवाबदेही को दर्शाते हैं। मजबूत वैश्विक छवि के लिए देश के भीतर मजबूत संस्थान और संवैधानिक मूल्यों का पालन जरूरी है।
साहित्य और संवाद भी कूटनीति का माध्यम
मुंबई पुस्तक महोत्सव में डिप्लोमेसी टू डिस्कोर्स सत्र में एलजी ने कहा कि कूटनीति केवल सम्मेलन कक्षों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। विचार, साहित्य और सार्थक संवाद भी देशों और समुदायों को जोड़ते हैं। उन्होंने अपने दादा सरदार तेजा सिंह समुंदरी के जीवन और गुरुद्वारा सुधार आंदोलन में उनके योगदान पर आधारित पुस्तक के मराठी अनुवाद को अलग-अलग संस्कृतियों और पीढ़ियों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया।
शुभांशु शुक्ला से मिले, युवाओं को पढ़ने की सलाह : मुंबई दौरे पर एलजी ने अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का उनका मिशन भारतीय युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दे रहा है। पुस्तक महोत्सव में युवाओं से पढ़ने की आदत विकसित करने, जिज्ञासु बने रहने और सवाल पूछने की संस्कृति अपनाने की अपील की।
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संविधान के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्य ही भारत की वैश्विक पहचान की असली ताकत
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
भारत दुनिया के साथ अपने रिश्तों और साझेदारियों का विस्तार करेगा, लेकिन अपने राष्ट्रीय हितों और स्वतंत्र फैसले लेने की आजादी से समझौता नहीं करेगा। दिल्ली के उपराज्यपाल सरदार टीएस संधू ने संविधान दिवस पर मुंबई स्थित आईआईएम में आयोजित कार्यक्रम में भारत की विदेश नीति और वैश्विक भूमिका पर यह बात कही।
उन्होंने कहा कि रणनीतिक स्वायत्तता का मतलब दुनिया से दूरी बनाना नहीं, बल्कि दूसरे देशों के साथ साझेदारी करते हुए अपने फैसले खुद लेने की क्षमता बनाए रखना है। दुनिया में भारत की पहचान केवल आर्थिक और सामरिक ताकत से नहीं, बल्कि संविधान की प्रस्तावना में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मूल्यों से भी तय होती है। रणनीतिक स्वायत्तता के लिए देश की आंतरिक क्षमताओं का मजबूत होना जरूरी है। इसमें आर्थिक ताकत, तकनीकी क्षमता, ऊर्जा सुरक्षा और रक्षा तैयारियां महत्वपूर्ण हैं।
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आजादी के बाद से अब स्थिति और है : एलजी ने कहा कि आजादी के बाद भारत ने अपनी संप्रभुता की रक्षा के साथ शांतिपूर्ण और समान अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में योगदान देने का प्रयास किया। संयुक्त राष्ट्र में भागीदारी, उपनिवेशवाद का विरोध और गुटनिरपेक्ष आंदोलन इसी सोच का हिस्सा रहे हैं। आज बहु-संरेखण और रणनीतिक स्वायत्तता के रूप में वही सिद्धांत आगे बढ़ रहा है।
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संविधान के मूल्य तय करते हैं वैश्विक पहचान : संधू ने कहा कि संविधान केवल देश की शासन व्यवस्था का आधार नहीं है, बल्कि यह भारत की राष्ट्रीय पहचान और दुनिया के साथ उसके संबंधों की दिशा भी तय करता है। किसी देश की वैश्विक प्रतिष्ठा केवल उसकी आर्थिक ताकत, सैन्य क्षमता या कूटनीतिक पहुंच से नहीं बनती, बल्कि उसके संस्थानों की विश्वसनीयता और उन मूल्यों से भी बनती है, जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है। संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द नागरिकों की सर्वोच्चता और राज्य की जवाबदेही को दर्शाते हैं। मजबूत वैश्विक छवि के लिए देश के भीतर मजबूत संस्थान और संवैधानिक मूल्यों का पालन जरूरी है।
साहित्य और संवाद भी कूटनीति का माध्यम
मुंबई पुस्तक महोत्सव में डिप्लोमेसी टू डिस्कोर्स सत्र में एलजी ने कहा कि कूटनीति केवल सम्मेलन कक्षों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। विचार, साहित्य और सार्थक संवाद भी देशों और समुदायों को जोड़ते हैं। उन्होंने अपने दादा सरदार तेजा सिंह समुंदरी के जीवन और गुरुद्वारा सुधार आंदोलन में उनके योगदान पर आधारित पुस्तक के मराठी अनुवाद को अलग-अलग संस्कृतियों और पीढ़ियों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया।
शुभांशु शुक्ला से मिले, युवाओं को पढ़ने की सलाह : मुंबई दौरे पर एलजी ने अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का उनका मिशन भारतीय युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दे रहा है। पुस्तक महोत्सव में युवाओं से पढ़ने की आदत विकसित करने, जिज्ञासु बने रहने और सवाल पूछने की संस्कृति अपनाने की अपील की।