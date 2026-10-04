आईआईटी दिल्ली के पीएचडी छात्र की मौत: किडनी-लीवर खराब होने से था परेशान, दो महीने पहले उठाया था ये कदम

दिल्ली में आईआईटी से पीएचडी कर रहे छात्र मनीष आनंद की इलाज के दौरान मौत हो गई। मनीष मूल रूप से बिहार के पूर्णिया का रहने वाला था और आईआईटी दिल्ली से पीएचडी कर रहा था। जानकारी के अनुसार, मनीष किडनी और लीवर की गंभीर बीमारी से जूझ रहा था और उसका इलाज चल रहा था।

जानकारी के अनुसार, बीमारी के कारण मनीष काफी परेशान था। करीब दो महीने पहले उसने दक्षिण दिल्ली के मुनिरका स्थित अपने कमरे के बाथरूम में खुद को बंद कर लिया था। इस दौरान उसने खुद को गंभीर चोट पहुंचाई थी। घटना के बाद उसे इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया गया था।

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एम्स में उसका इलाज चल रहा था। हालांकि, रविवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मनीष का बड़ा भाई 2025 बैच का आईएफएस अधिकारी है। मामले में किशनगढ़ थाना पुलिस का कहना है कि छात्र की मौत को लेकर परिजनों की ओर से फिलहाल कोई शिकायत नहीं मिली है। पुलिस के अनुसार, शिकायत मिलने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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