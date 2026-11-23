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नई दिल्ली। चांदनी चौक और पुरानी दिल्ली की ऐतिहासिक गरिमा बहाल करने के लिए दिल्ली सरकार सख्त है। अतिक्रमण हटाने के बाद अगर दोबारा कब्जा होता है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चेतावनी दी है कि दोबारा अतिक्रमण होने पर अब संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए हैं कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई महज औपचारिकता बनकर न रह जाए, बल्कि मुक्त कराए गए सार्वजनिक स्थलों पर दोबारा कब्जा न होने देने के लिए नियमित निगरानी की जाए।मुख्यमंत्री एवं इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम (आईवीपीएन) की चेयरमैन रेखा गुप्ता ने दो दिन पहले निगम, दिल्ली पुलिस और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की थी। इसमें चांदनी चौक की ऐतिहासिक पहचान, विरासत और पारंपरिक स्वरूप को संरक्षित रखते हुए विकास कार्यों को गति देने पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पुरानी दिल्ली के व्यवस्थित विकास में अतिक्रमण बड़ी बाधा है। इससे निपटने के लिए सभी विभागों को आपसी तालमेल के साथ लगातार कार्रवाई करनी होगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों, फुटपाथों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर अवैध कब्जे से आम नागरिकों का रास्ता बाधित होता है। इसका असर यातायात, स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था पर भी पड़ता है। अतिक्रमण के कारण बाजारों में अव्यवस्था बढ़ती है और विकास कार्यों में भी बाधा आती है। इसलिए केवल कब्जे हटाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि वहां फिर से अतिक्रमण न हो।मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेताया कि इस मामले में किसी भी विभाग की लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि अतिक्रमण हटाए जाने के बाद उसी स्थान पर दोबारा कब्जा होता है तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अभियान को निरंतर जारी रखने और सार्वजनिक स्थलों को स्थायी रूप से अतिक्रमण मुक्त बनाए रखने के निर्देश दिए।अतिक्रमण हटाने का चलाया अभियानएमसीडी ने दिल्ली पुलिस के सहयोग से पुल मिठाई, पीली कोठी, रानी अवंतिका चौक और तीस हजारी समेत कई प्रमुख स्थानों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। रेखा गुप्ता ने कहा कि चांदनी चौक और पुरानी दिल्ली केवल बाजार या व्यावसायिक क्षेत्र नहीं हैं, बल्कि दिल्ली की ऐतिहासिक विरासत, सांस्कृतिक पहचान और गौरव के प्रतीक हैं। सरकार का प्रयास है कि इस विरासत को उसकी गरिमा के अनुरूप विकसित किया जाए। इसके लिए अतिक्रमण मुक्त सड़कें, सुगम आवागमन, व्यवस्थित बाजार और स्वच्छ सार्वजनिक स्थल जरूरी हैं।