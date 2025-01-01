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पिनगवां। राष्ट्रीय राजमार्ग 248ए पर यूनानी मेडिकल कॉलेज, आकेड़ा के समीप तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार होमगार्ड जवान गंभीर रूप से घायल हो गया और बाइक भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घायल को पहले नल्हड़ मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां से बाद में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल की पहचान पिनगवां निवासी नसीम अहमद के रूप में हुई है, जो पुलिस विभाग में होमगार्ड जवान के पद पर तैनात हैं। पुलिस को दी शिकायत में नसीम अहमद के भाई शकील अहमद पुत्र हसन मोहम्मद ने बताया कि उनका भाई 19 नवंबर को दोपहर पुलिस लाइन नूंह से अपने घर पिनगवां लौट रहा था। जब वह राष्ट्रीय राजमार्ग 248ए पर यूनानी मेडिकल कॉलेज आकेड़ा के पास पहुंचा तो अलवर की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि नसीम अहमद सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके सिर, हाथ, पैर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। संवाद