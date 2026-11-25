- पहलगाम आतंकी हमले के बाद 7 मई 2025 से बंद है कॉरिडोर- अदालत ने कहा- नागरिकों के हित में लिया गया था फैसलादिल्ली हाईकोर्ट ने पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए करतारपुर साहिब कॉरिडोर दोबारा खोलने की मांग पर केंद्र सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया है। अदालत ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद कॉरिडोर की सेवाएं स्थगित करने का निर्णय केंद्र सरकार ने देश के नागरिकों के हित में लिया था। यह सरकार का नीतिगत फैसला है और इसमें अदालत के असाधारण अधिकार क्षेत्र के तहत हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं बनता। दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति नितिन वासुदेव सांब्रे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की पीठ ने बुधवार को इस संबंध में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। याचिका गैर-सरकारी संगठन पारदर्शिता पब्लिक वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से दाखिल की गई थी। इसमें सिख श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए करतारपुर साहिब कॉरिडोर को फिर से खोलने की मांग की गई थी।सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर की शुरुआत सिख श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को सम्मान देने और उन्हें बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। हालांकि, अदालत के समक्ष उपलब्ध रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने 7 मई 2025 से इस कॉरिडोर की सेवाएं स्थगित करने का नीतिगत निर्णय लिया था। यह निर्णय देश के नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया था। पीठ ने स्पष्ट किया कि जब सरकार ने नागरिकों के हित में नीतिगत फैसला लिया है तो अदालत के पास अपने असाधारण रिट क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल कर उसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। हालांकि, अदालत ने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार के समक्ष याचिकाकर्ता की ओर से दिया गया प्रतिवेदन लंबित है और संबंधित अधिकारी उस पर विचार करेंगे। इन टिप्पणियों के साथ अदालत ने जनहित याचिका का निपटारा कर दिया।