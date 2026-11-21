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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। दिल्ली की ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजने और नई पीढ़ी को शहर के समृद्ध इतिहास से जोड़ने के उद्देश्य से डीडीए की ओर से आयोजित तीन दिवसीय विश्व विरासत सप्ताह का शनिवार को समापन हो गया। इस दौरान डियर पार्क, हौज खास, महरौली पुरातत्व पार्क और कोरोनेशन पार्क में हेरिटेज वॉक, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, विशेषज्ञों के व्याख्यान और रचनात्मक कार्यशालाएं हुईं।उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि दिल्ली की ऐतिहासिक विरासत इसके स्मारकों, समृद्ध इतिहास और जीवंत सांस्कृतिक परंपराओं में बसती है। इस विरासत को संरक्षित करना और नागरिकों में इसके प्रति गौरव की भावना विकसित करना जरूरी है। विश्व विरासत सप्ताह की शुरुआत 19 नवंबर को हौज खास स्थित डियर पार्क में स्कूली विद्यार्थियों के लिए हेरिटेज वॉक से हुई। इस दौरान विद्यार्थियों ने बाग-ए-आलम का गुंबद, काली गुमटी, तोहफे वाला गुंबद और मुंडा गुंबद सहित ऐतिहासिक स्थलों को देखा। इसके अलावा हौज खास के तालाब और किले के बारे में भी जानकारी दी गई।