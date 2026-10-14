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Delhi NCR News: मतदाता शिकायतों के लिए हेल्पडेस्क गठित

Wed, 14 Oct 2026 09:35 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 09:35 PM IST
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उत्तर-पूर्वी दिल्ली के विधानसभा क्षेत्रों में अधिकारी नियुक्त, शिकायतों का होगा त्वरित निस्तारण
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अमर उजाला ब्यूरो
पूर्वी दिल्ली। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में मतदाता सेवाओं और चुनाव संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने नोडल व हेल्पडेस्क अधिकारियों की नियुक्ति की है। लता राजपूत को जिला नोडल शिकायत अधिकारी और अशोक सिंह रावत को जिला हेल्पडेस्क अधिकारी बनाया गया है।

विधानसभा स्तर पर सीमापुरी में आकाश व ममता जिंदल, रोहतास नगर में फुरकान व उमेश कुमार, सीलमपुर में अंबुज, गोंडा में सूरज प्रकाश व अमित कुमार तथा बाबरपुर में शंकर कुमार नियुक्त हुए हैं। गोकलपुर में निर्मल कुमार, मुस्तफाबाद में मधु व विकास कुमार और करावल नगर में संदीप जिम्मेदारी संभालेंगे। शिकायतें हेल्पलाइन 1950 सहित विभिन्न माध्यमों से दर्ज कराई जा सकेंगी।
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