Delhi NCR News: मतदाता शिकायतों के लिए हेल्पडेस्क गठित

अमर उजाला ब्यूरोपूर्वी दिल्ली। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में मतदाता सेवाओं और चुनाव संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने नोडल व हेल्पडेस्क अधिकारियों की नियुक्ति की है। लता राजपूत को जिला नोडल शिकायत अधिकारी और अशोक सिंह रावत को जिला हेल्पडेस्क अधिकारी बनाया गया है।विधानसभा स्तर पर सीमापुरी में आकाश व ममता जिंदल, रोहतास नगर में फुरकान व उमेश कुमार, सीलमपुर में अंबुज, गोंडा में सूरज प्रकाश व अमित कुमार तथा बाबरपुर में शंकर कुमार नियुक्त हुए हैं। गोकलपुर में निर्मल कुमार, मुस्तफाबाद में मधु व विकास कुमार और करावल नगर में संदीप जिम्मेदारी संभालेंगे। शिकायतें हेल्पलाइन 1950 सहित विभिन्न माध्यमों से दर्ज कराई जा सकेंगी।