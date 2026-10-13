Delhi NCR News: आंधी के साथ जमकर बरसे बदरा, गिरा तापमान
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 01:54 AM IST
Updated Tue, 13 Oct 2026 01:54 AM IST
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-मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते जमकर हुई बारिश
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। राजधानी में रविवार को देर रात आंधी के साथ जमकर बारिश हुई। उत्तरी क्षेत्र में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते एक सिस्टम बना था। इस दौरान सफदरजंग क्षेत्र में जहां 41.6 मिलीमीटर बारिश हुई तो रिज क्षेत्र में दिनभर में 51.4 मिलीमीटर बारिश हुई। लगभग दो घंटे तक हुई बारिश से न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया।
प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार रविवार से ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सक्रिय रहा। लगभग दो घंटे तक तेज बारिश होती रही। इसके बाद सुबह सात बजे तक हल्की बौछारें पड़ती रहीं।
दिल्ली में सबसे अधिक बारिश रिज क्षेत्र में दर्ज की गई। रिज में भोर में 49 मिलीमीटर और शाम को 1.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं, नई दिल्ली (सफदरजंग) क्षेत्र में 41.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। पालम में 31 मिलीमीटर, लोधी रोड में 41.4 मिलीमीटर, आयानगर में 39 मिलीमीटर, मयूर विहार में 21.4 मिलीमीटर और पूसा में 42 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।
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24 घंटे में न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस गिरा
राजधानी में न्यूनतम तापमान 18.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस गिरा। यह सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटे में तापमान में 2.5 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मंगलवार को बादलों की आवाजाही बने रहने के आसार हैं।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। राजधानी में रविवार को देर रात आंधी के साथ जमकर बारिश हुई। उत्तरी क्षेत्र में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते एक सिस्टम बना था। इस दौरान सफदरजंग क्षेत्र में जहां 41.6 मिलीमीटर बारिश हुई तो रिज क्षेत्र में दिनभर में 51.4 मिलीमीटर बारिश हुई। लगभग दो घंटे तक हुई बारिश से न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया।
प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार रविवार से ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सक्रिय रहा। लगभग दो घंटे तक तेज बारिश होती रही। इसके बाद सुबह सात बजे तक हल्की बौछारें पड़ती रहीं।
विज्ञापन
दिल्ली में सबसे अधिक बारिश रिज क्षेत्र में दर्ज की गई। रिज में भोर में 49 मिलीमीटर और शाम को 1.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं, नई दिल्ली (सफदरजंग) क्षेत्र में 41.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। पालम में 31 मिलीमीटर, लोधी रोड में 41.4 मिलीमीटर, आयानगर में 39 मिलीमीटर, मयूर विहार में 21.4 मिलीमीटर और पूसा में 42 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।
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24 घंटे में न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस गिरा
राजधानी में न्यूनतम तापमान 18.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस गिरा। यह सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटे में तापमान में 2.5 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मंगलवार को बादलों की आवाजाही बने रहने के आसार हैं।