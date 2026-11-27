साकेत कोर्ट ने आरोपी आफताब अमीन पूनावाला की परीक्षाओं के कारण श्रद्धा वालकर मामले की सुनवाई टाल दी। कोर्ट में बृहस्पतिवार को मामले से जुड़े सबूत दर्ज किए जाने थे। आफताब ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होकर तारीख बदलने की मांग की थी। उसने बताया कि वह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से एक कोर्स कर रहा है। उसकी परीक्षाएं 26 नवंबर से 17 दिसंबर तक होनी हैं। परीक्षा का समय दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक है। ऐसे में वह परीक्षा के कारण अदालत में होने वाली सुनवाई में शामिल नहीं हो पाएगा।आफताब ने अदालत को बताया कि उसे 19 नवंबर को पिछली सुनवाई के बाद अपनी परीक्षाओं की जानकारी मिली थी। इसके बाद उसने तारीख बदलने के लिए जेल प्रशासन के माध्यम से पत्र भेजा था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरगुरविंदर सिंह जग्गी ने उसकी मांग सुनने के बाद सबूत दर्ज करने की प्रक्रिया 1 दिसंबर तक टाल दी।