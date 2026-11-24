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संवाद न्यूज एजेंसीपूर्वी दिल्ली। शकरपुर के यू ब्लॉक में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव ने स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। क्षेत्र में पहले चल रहा मोहल्ला क्लीनिक बंद हो चुका है और निर्माणाधीन डिस्पेंसरी का काम कई महीने बीतने के बाद भी पूरा नहीं हो सका है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्र न होने से निवासियों को सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए भी निजी क्लीनिकों या दूसरे क्षेत्रों का रुख करना पड़ रहा है।आरडब्ल्यूए अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि मोहल्ला क्लीनिक बंद होने के बाद बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए भी भटकना पड़ रहा है। पहले प्राथमिक उपचार और सामान्य जांच के लिए लोगों को आसपास ही सुविधा मिल जाती थी, लेकिन अब स्थिति उलट है।उनके अनुसार, नियमित रूप से दवाइयों और स्वास्थ्य जांच की जरूरत वाले मरीजों को सबसे अधिक दिक्कत झेलनी पड़ रही है। दूर जाने से लोगों के समय के साथ-साथ आने-जाने का खर्च भी बढ़ रहा है। स्थानीय निवासियों ने अधूरी डिस्पेंसरी का काम जल्द पूरा कर स्वास्थ्य सेवाएं बहाल करने की मांग की है।