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संवाद न्यूज एजेंसी



नई दिल्ली। शाहीनबाग थाने में तैनात लापता हेड कांस्टेबल संदीप को दक्षिण-पूर्वी जिला पुलिस ने राजस्थान से बरामद किया है। पारिवारिक विवाद के चलते मानसिक तनाव में होने के कारण वह राजस्थान चला गया था। इस दौरान उसने अपना फोन बंद रखा था। करीब 21 दिन तक उसका कोई सुराग नहीं मिलने से पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। मंगलवार दोपहर उसे अमर कॉलोनी थाने लाया गया, जहां पुलिस अधिकारी उसकी काउंसलिंग कर रहे हैं। दक्षिण पूर्वी पुलिस उपायुक्त विनीत वर्मा ने बताया कि संदीप की वर्तमान तैनाती शाहीनबाग थाने में थी, जबकि वह अमर कॉलोनी थाने की बैरक में रहता था। वह 29 अक्टूबर को आखिरी बार ड्यूटी पर आया था। अगले दिन अनुपस्थित रहने पर साथी पुलिसकर्मी ने उसे फोन किया तो उसने घर पर जरूरी काम होने की बात कही थी। इसके बाद उसका मोबाइल फोन बंद हो गया।

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