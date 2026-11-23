विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। हरियाणा युवा कांग्रेस ने गुरुग्राम स्थित मेटा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन हरियाणा समेत देश के अन्य राज्यों में कांग्रेस और युवा कांग्रेस के नेताओं के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट बंद किए जाने के विरोध में था। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि मेटा भाजपा के इशारे पर काम करते हुए विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास कर रहा है।प्रदेशभर से आए युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मेटा के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदेश अध्यक्ष निशित कटारिया ने इसे लोकतांत्रिक आवाज दबाने का गंभीर विषय बताया। उन्होंने मेटा से अकाउंट बंद करने का आधार स्पष्ट करने की मांग की। कटारिया ने मेटा को भाजपा की कठपुतली बताया। उन्होंने सभी प्रभावित नेताओं के अकाउंट तत्काल बहाल करने की मांग की।अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चिंताप्रदेश प्रभारी सत्यवान गेलोत ने सोशल मीडिया को जनता तक बात पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक संगठनों के नेताओं के अकाउंट बंद करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए गंभीर चिंता का विषय है। युवा कांग्रेस नेताओं ने लोकतंत्र में असहमति की आवाज का सम्मान करने पर जोर दिया। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को सोशल मीडिया पर समान अवसर देने की बात कही। कार्यकर्ताओं ने कहा कि मेटा को किसी राजनीतिक दल के दबाव में काम करने के बजाय निष्पक्ष भूमिका निभानी चाहिए।