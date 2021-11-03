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संवाद न्यूज एजेंसीसोहना। गांव बादशाहपुर ठेथड़ में मकान तोड़ने का विरोध करने पर एक युवक के साथ मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल करने का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष ने तीन नामजद युवकों सहित अन्य लोगों पर मकान की छत पर चढ़कर हथौड़े, सब्बल और सरियों से तोड़फोड़ करने तथा विरोध करने पर युवक पर हमला करने के आरोप लगाए हैं।पुलिस को दी शिकायत में नरेंद्र कुमार पुत्र कुंदन पाल सिंह ने बताया कि 23 नवंबर की सुबह कुछ लोग उनके मकान की छत पर पीछे की तरफ से चढ़ गए और हथौड़े, सब्बल व सरियों से छत तोड़ने लगे। आवाज सुनकर जब परिवार बाहर आया और इसका विरोध किया तो आरोपी नहीं माने। इसी दौरान उनका बेटा पंकज मकान से बाहर आया तो आरोपियों ने छत से ही उस पर डंडे, सब्बल, सरिये और छत से निकले पट्टी के टुकड़ों से हमला कर दिया। हमले में पंकज के सिर पर गंभीर चोट आई, जिसके बाद उसे सोहना के सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया।शिकायतकर्ता ने हमले में देवराज पुत्र रमेश सिंह, तरुण पुत्र दशरथ और विनीत पुत्र दशरथ सहित अन्य लोगों को आरोपित किया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि घटना की सूचना डायल 112 पर दी गई थी। उनके पास घटना की वीडियो भी मौजूद है, जिसे उन्होंने सबूत के तौर पर पेश करने की बात कही है। परिवार ने आरोपियों से जान-माल का खतरा बताते हुए पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है।सोहना सदर थाना के जांच अधिकारी प्रदीप ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। घायल की अभी अस्पताल से छुट्टी हुई है और परिजन उसे घर ले गए है। दोनों पक्षों को बुलाकर मामले की तह तक जाएंगे और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के अनुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी।