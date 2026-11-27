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- महिला एवं बाल विकास विभाग ने मांगे ऑनलाइन आवेदन, पांच दिसंबर अंतिम तिथिगुरुग्राम। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर हरियाणा सरकार विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित करेगी। आठ मार्च 2027 को राज्य स्तरीय समारोह आयोजित होगा। इसमें महिलाओं को अलग-अलग श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि पांच दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है।एडीसी सोनू भट्ट ने बताया कि पुरस्कारों का उद्देश्य समाज में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिलाओं को प्रोत्साहित करना है। इससे अन्य महिलाओं को भी बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। पुरस्कारों के तहत सुषमा स्वराज पुरस्कार में पांच लाख रुपये दिए जाएंगे। इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार में 1.50 लाख रुपये मिलेंगे। कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार के तहत एक लाख रुपये दिए जाएंगे।बहन शन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार के तहत भी एक लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के तहत 51 हजार रुपये की राशि मिलेगी। सरकारी कर्मचारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और महिला उद्यमियों को 21-21 हजार रुपये के पुरस्कार दिए जाएंगे।ऐसे कर सकते हैं आवेदनजिला कार्यक्रम अधिकारी नेहा दहिया ने बताया कि इच्छुक और पात्र महिलाएं विभाग की वेबसाइट https://onlinemis.wcdhry.gov.in/gaurav पर आवेदन कर सकती हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे।