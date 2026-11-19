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गुरुग्राम। शादियों का सीजन शुरू होते ही वेडिंग सर्विस के कारोबार ने रफ्तार पकड़ ली है। इस बार दूल्हों में अपनी बारात को खास और यादगार बनाने के लिए रॉयल एंट्री का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। पारंपरिक घोड़ी, बग्गी और बैंड-बाजे के साथ-साथ अब विंटेज कार और चलती गाड़ी पर डीजे ऑन व्हील्स की मांग तेजी से बढ़ी है। शहर के प्रमुख इलाकों में एडवांस बुकिंग के चलते वेडिंग सर्विस की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, वहीं बैंक्वेट हॉल की बुकिंग में पिछले साल की तुलना में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।पिछले साल के मुताबिक इस बार रेट में फर्क है, क्योंकि महंगाई भी हुई है। इस बार मांग में कमी नहीं आई है लेकिन मुनाफा भी नहीं बढ़ा है। - रमेश, गुड़गांव टेंट डीलर्स वेलफेयर संघ के अध्यक्षडीजे और नए म्यूजिक सेटअप के बावजूद बैंड-बाजे की मांग कम नहीं हुई है। शादियों में आज भी परिवार पारंपरिक बैंड के साथ बारात निकालना पसंद करते हैं। - मनोज कुमार, ग्यासी राम बैंड