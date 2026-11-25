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संवाद न्यूज एजेंसीमानेसर। मिलेनियम सिटी में नवंबर के आखिरी दिनों में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। सुबह और शाम के समय हल्की ठंड महसूस हो रही है। वहीं, दोपहर में तेज धूप निकलने से लोगों को गर्मी का अहसास हो रहा है। दिन और रात के तापमान में अंतर के चलते लोगों को दिनभर मौसम के अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। सुबह घर से बाहर निकलते समय लोग गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं, जबकि दोपहर में धूप तेज होने के कारण गर्म कपड़े पहनना मुश्किल हो रहा है।बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट के कारण सुबह और रात के समय ठंड का असर बढ़ने लगा है। विशेषकर सुबह जल्दी काम पर जाने वाले और देर रात घर लौटने वाले लोगों को ठंड अधिक महसूस हो रही है।मौसम में आ रहे इस बदलाव का असर लोगों की दिनचर्या पर भी दिखाई दे रहा है। सुबह और शाम के समय लोग स्वेटर, जैकेट और गर्म कपड़े पहनकर घरों से निकल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। ऐसे में फिलहाल सुबह-शाम ठंड और दोपहर में हल्की गर्मी का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है।