गुरुग्राम। गोल्फ कोर्स रोड पर एक युवक ने अचानक सड़क पर लेटकर गाड़ियों को रोकना शुरू कर दिया। जो गाड़ियां नहीं रुकीं, उसकी बोनट पर हाथ भी मारे। एक अन्य युवक ने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी वह नहीं रुका। युवक शराब के नशे में धुत बताया जा रहा है। इस तरह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो गोल्फ कोर्स रोड का है। पुलिस प्रवक्ता संदीप ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज की गई है। युवक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है।वायरल वीडियो के अनुसार, युवक अचानक गोल्फ कोर्स रोड अंडरपास में लेट गया फिर खड़ा होकर वहां से गुजर रहीं गाड़ियों को रोकने लगा। इस कारण वहां हल्का जाम भी लग गया। हालांकि इस दौरान कोई भी गाड़ी चालक बाहर नहीं आया।