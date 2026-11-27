संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही राहुल की बृहस्पतिवार रात गुरुग्राम में हृदयाघात से मौत हो गई। वह मेरठ जिले में तैनात थे और एक मामले की जांच के सिलसिले में पुलिस टीम के साथ गुरुग्राम से गुजर रहे थे। खेड़की दौला टोल प्लाजा के पास अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। उपचार के दौरान कुछ सुधार हुआ, लेकिन बाद में वह दोबारा बेहोश हो गए। उन्हें सेक्टर-10 स्थित सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।पुलिस के अनुसार, राहुल उत्तर प्रदेश के इटावा के खेड़ा धौलपुर गांव के निवासी थे। वह पुलिस टीम के साथ एक अभियोग के अनुसंधान के लिए जा रहे थे। इसी दौरान टोल प्लाजा के पास उनकी तबीयत खराब हो गई। टीम के सदस्य उन्हें तुरंत खेड़की दौला क्षेत्र के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां उपचार के बाद हालत में सुधार होने पर टीम आगे रवाना हुई। कुछ देर बाद राहुल फिर बेहोश हो गए। उन्हें सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जानकारी में मौत का कारण हृदयाघात बताया गया है। पुलिस प्रवक्ता संदीप ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है।