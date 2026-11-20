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अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। दिल्ली में आयोजित अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में हरियाणा पवेलियन में शुक्रवार को चौपाल पर चर्चा कार्यक्रम शुरू हुआ। हरियाणा ट्रेड फेयर अथॉरिटी की मुख्य प्रशासक ए. मोना श्रीनिवास ने इसकी शुरुआत की। उन्होंने नीलम यादव और अनुषा मंत्री से बातचीत की, जिनकी उद्यमिता की कहानियां प्रेरणादायक हैं।गुरुग्राम के गांव ढाणी चिटर सैन की नीलम यादव ने बीमारी और आर्थिक तंगी के बावजूद आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम की है। पति की आंखों की रोशनी कम होने पर उन्होंने छोटी दुकान खोली और टीबी से भी लड़ीं। वर्ष 2017 में स्वयं सहायता समूह से जुड़कर उन्होंने 800 से 900 ग्रामीण महिलाओं को प्रेरित किया। इससे उन्हें हर 15 दिन में लगभग 9,000 रुपये की आय होने लगी। कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लेकर उन्होंने अचार, पापड़ और मसाले बनाना सीखा। वर्ष 2021 में कैंसर का पता चलने पर भी उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा। आज वे बिना कृत्रिम प्रिजर्वेटिव के पारंपरिक उत्पाद बनाती हैं और मेलों में प्रदर्शित करती हैं। उन्हें सर्वश्रेष्ठ स्वयं सहायता समूह और सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार मिल चुके हैं।गुरुग्राम की अनुषा मंत्री ने कोविड के दौरान सुनहरा गोटा ब्रांड शुरू किया। यह प्रयास आज 20 से अधिक परिवारों की आजीविका का आधार बन चुका है। शुरुआत में दुपट्टों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उतारा गया, जिसे अच्छी प्रतिक्रिया मिली। दो वर्ष बाद पहले खुदरा शो में उनके उत्पाद पूरी तरह बिक गए। अनुषा ने खुदरा उद्योग में 20 से अधिक वर्षों के अनुभव के बाद गोटा पट्टी कारीगरों के साथ काम करने का निर्णय लिया। ब्रांड ने दो वर्षों की तैयारी के बाद अपना आकार चार्ट और एक छोटी सिलाई इकाई स्थापित की। दिवाली 2025 में लेडीज तैयार परिधान लॉन्च किए गए। अनुषा का लक्ष्य गोटा पट्टी को खास मौकों के परिधान तक सीमित न रखकर हर उम्र की महिलाओं के लिए बनाना है। अनुषा ने कहा कि युवा इस कला को जीवित रखने और ब्रांड की विकास यात्रा में खुशी से भागीदार बन रहे हैं।