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Gurugram News: अलग-अलग सड़क हादसों में दो लोग घायल

Fri, 09 Oct 2026 01:07 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 01:07 AM IST
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Two people injured in separate road accidents.
अमर उजाला ब्यूरो
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गुरुग्राम। जिले में हुए दो सड़क हादसों में दो लोग घायल हो गए। दोनों अस्पताल में उपचाराधीन हैं। बादशाहपुर थाने और डीएलएफ फेज-3 थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। महेंद्रगढ़ के खरखड़ा गांव निवासी सुंदरलाल ने बताया कि एक अक्तूबर की रात करीब 9:50 बजे बहरामपुर रोड स्थित लोहा के पुल के पास तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। आरोपी चालक ट्रक को लेकर भाग गया। सूचना मिलने पर घायल सुंदरलाल को सेक्टर-10 स्थित नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल ने पुलिस को ट्रक का नंबर भी बताया है।

वहीं, दूसरे मामले मे नई दिल्ली के कुतुब बिहार फेस-1 निवासी प्रीति ने बताया कि उनके पति अशोक कुमार 5 अक्तूबर को बाइक से दिल्ली से गुरुग्राम आ रहे थे। शाम करीब 5:30 बजे एंबियंस मॉल के पास उन्हें अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को उपचार के लिए सेक्टर-10 स्थित नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया। जहां से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर कर दिया, जहां उसका उपचार चल रहा है। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि हादसों को अंजाम देने वाले दाेनों वाहनों के नंबराें के आधार पर उनकी पहचान की जा रही है। दोनों वाहन चालकों को जांच में शामिल करके आगामी कार्रवाई की जाएगी।
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