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अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। साइबर ठगों को बैंक खाते उपलब्ध कराने के आरोप में साइबर क्राइम थाना ईस्ट की टीम ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने ठगी की रकम अपने खातों में मंगवाई थी। एक मामला डिजिटल अरेस्ट कर 1.65 करोड़ रुपये की ठगी का है, जबकि दूसरे में शेयर बाजार में निवेश पर मुनाफे का झांसा देकर 1.09 करोड़ रुपये ठगे गए। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि पूछताछ के आधार पर अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।पहले मामले में एक व्यक्ति ने 29 मई 2026 को शिकायत दी थी। उसने बताया कि ठगों ने खुद को सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर 17 से 25 फरवरी तक उसे डिजिटल अरेस्ट रखा। आरोपियों ने कहा कि उसके लैंडलाइन नंबर और निजी जानकारी का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और नारकोटिक्स के मामलों में हुआ है। इसके बाद उससे 1.65 करोड़ रुपये ठग लिए। पुलिस ने 25 नवंबर को राजस्थान के चित्तौड़गढ़ निवासी चिराग खोखर को गिरफ्तार किया। उसके खाते में ठगी के तीन लाख रुपये आए थे। उसने पांच हजार रुपये कमीशन लेकर खाता दिया था।दूसरे मामले में 21 मार्च 2026 को शिकायत मिली थी। शेयर बाजार में निवेश पर मुनाफे का झांसा देकर 1.09 करोड़ 70 हजार रुपये ठगे गए। पुलिस ने 25 नवंबर को कानपुर निवासी 29 वर्षीय विकल्प शुक्ला को गिरफ्तार किया। उसके खाते में ठगी के पांच लाख रुपये आए थे। उसने डेढ़ प्रतिशत कमीशन और आठ हजार रुपये लेकर बैंक खाता दिया था। इस मामले में अब तक चार आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं।