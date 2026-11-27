गुरुग्राम। यातायात पुलिस ने ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए हाईवे पर मिला 60 हजार रुपये की नकदी से भरा बैग उसके मालिक को लौटा दिया। बैग में कपड़े भी रखे हुए थे। सामान सुरक्षित मिलने पर चालक ने पुलिस कर्मचारियों का आभार जताया।पुलिस के अनुसार, शुक्रवार दोपहर करीब तीन बजे पचगांव में जोनल अधिकारी एएसआई गुलाब सिंह, हेड कांस्टेबल जितेंद्र और सिपाही संजय व सुधीर वाहनों की जांच कर रहे थे। इस दौरान एक वाहन को रुकवाया गया। चालक ने बैग गाड़ी की छत पर रखकर जरूरी दस्तावेज निकाले और जांच के लिए दिए। इसके बाद वह बैग छत पर ही भूलकर रवाना हो गया। बिलासपुर पहुंचने पर चालक को बैग गायब होने का पता चला। वह वापस पुलिसकर्मियों के पास पहुंचा और जानकारी दी। पुलिस टीम ने तलाश शुरू की तो एनएच-48 पर घटनास्थल से करीब एक किलोमीटर दूर सड़क किनारे बैग मिल गया। जांच में उसमें 60 हजार रुपये और कपड़े सुरक्षित मिले। पुलिस ने बैग मालिक को बुलाकर उसका सामान सौंप दिया। संवाद